Премьер Болгарии оценил влияние повышения стоимости транзита газа

Премьер Болгарии Николай Денков прокомментировал решение о введении таксы в размере 20 левов (около €10) за мегаватт-час (МВтч) на транзит российского газа через территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Венгрия и Сербия получили разрешение на импорт российского газа несмотря на санкционные меры против Москвы.

Денков подчеркнул, что на сегодняшний день появились интерконнекторы, предоставляющие альтернативу, поэтому российский газ не должен пользоваться преимуществом.

Он подчеркнул, что введенная такса создает возможность истинной конкуренции между сжиженным природным газом, который поступает из различных источников, и газом, который поступает из России.

До этого Болгария ввела налог на транзитный поток российского газа через свою территорию, что вызвало новую волну нестабильности на уже взволнованном европейском газовом рынке.

Закон призван имплементировать санкции ЕС против России и увеличить бюджетные доходы Болгарии. Однако Венгрия уже раскритиковала это решение как неприемлемое и противоречащее европейской солидарности.

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