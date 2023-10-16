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Япония призвала Россию отменить решение по импорту морепродуктов

МИД Японии призвал РФ снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы

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chilim_v_depo/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

МИД Японии призвал Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Об этом сообщается на сайте японского министерства иностранных дел.

«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования... Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — сказано в сообщении.

16 октября стало известно, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

До этого министерство иностранных дел Японии сообщало, что Токио предоставил Москве дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

6 октября международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценила последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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