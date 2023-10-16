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«Траст» выставил на открытые торги завод строительных материалов в Костроме

«Траст» выставил на аукцион Костромской завод

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Unsplash

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытый аукцион ГК «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ), сообщает пресс-служба банка.

Продажа пройдет в виде английского аукциона. Начальная цена лота составляет 1,1 млрд рублей.

«КЗСМ является современным технологичным и конкурентоспособным производством, которое выгодно расположено рядом с федеральными магистралями крупного региональном центра. Покупатель помимо предприятия также получит готовую инфраструктуру для хранения и перевозки продукции, в частности собственный железнодорожный путь», — прокомментировали в пресс-службе банка «Траст».

Костромской завод строительных материалов является одним из крупнейших в ЦФО производителей газосиликатных блоков под узнаваемой торговой маркой Thermocube. Завод построен под ключ в 2009 году.

Ассортимент продукции включает широкую линейку газобетонных блоков, а также реализацию сопутствующих клеящих составов для них.

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