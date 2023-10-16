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Австрийская экономика продолжит спад в третьем квартале

Bloomberg: экономический индикатор Австрии указывает на продолжение спада

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Depositphotos

Экономика Австрии продолжит спад в третьем квартале, что усилит опасения рецессии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на последние данные UniCredit Bank Austria.

Согласно отчету за сентябрь, экономический индикатор, отслеживаемый банком, упал до — 4 пунктов — минимального значения с первого локдауна во время пандемии. Ослабление производственного сектора затронуло и сферу услуг, сообщил Bank Austria.

Ожидается, что продолжающееся смягчение инфляционного давления приведет к умеренному экономическому росту в 2024 году, прогнозирует банк. Инфляция в следующем году в среднем составит 3,6% после 7,8% в 2023 году. При этом в Bank Austria полагают, что конфликт на Ближнем Востоке окажет лишь ограниченное влияние на инфляцию и денежно-кредитную политику в еврозоне в текущих реалиях.

На прошлой неделе глава ЕЦБ пообещала справиться с инфляцией в Европе.

Ранее ООН отмечала http://www.gazeta.ru/business/news/2023/10/04/21426895.shtml, что экономика Европы находится «на острие ножа»

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