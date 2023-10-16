Экономический рост в РФ бьет рекорды на фоне провала Европы

Деловая активность в производственном секторе России растет седьмой месяц подряд. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным S&P Global, индекс PMI, отражающий деловую активность в промышленности России, вырос до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в августе. Это свидетельствует об укреплении промышленного сектора. В то же время экономики стран Европы находятся в состоянии рецессии и продолжают слабеть, отмечает издание. Во Франции констатировали обрушение экономики и возложили вину за это на европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что еще недавно министр финансов Брюно Ле Мэр «обещал крах российской экономики», однако на деле рухнула французская.

По данным Росстата, в августе выпуск промышленной продукции в годовом выражении увеличился на 5,4%. С апреля-мая отрасли держатся на уровне 110% от показателей 2020 года. Банк России сообщил, что во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81% — это исторический максимум.

В Европе же наблюдается совершенно иная картина. В Великобритании индекс PMI упал до 46,8 пункта, что является минимумом за два с половиной года. Экономическая активность снижается, рецессия становится вероятной, считают аналитики. В Германии индекс также сокращается с апреля. Предприятия констатируют ухудшение ситуации, настроения крайне пессимистичны. Германская экономика находится в состоянии рецессии, пишет РИА.

Британская The Economist ранее называла Германию «самым слабым звеном» ЕС. Причины падения — рост цен на энергоносители и высокая инфляция. В это же время международные организации прогнозируют ускорение роста российской экономики. ООН предрекает повышение ВВП в 2023 году на 2,2%, в 2024-м — на 2%. По данным МВФ, в 2023 году ожидается рост на 1,5%, в 2024-м - на 1,3%.

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