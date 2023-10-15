Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ООН Comtrade.

Отмечается, что на первом месте по объему поставок находится Литва с экспортом на $485 млн, которая за год увеличила поставки вина в Россию на 20,6%, на втором — Грузия с $112,1 млн, а на третьем — Латвия с $79,5 млн. За год последняя нарастила экспорт вина в Россию на 18,5%.

С января по август 2023 года Латвия и Литва закупили в Италии вин на $59,3 млн. Напрямую у Италии Россия приобрела вина на $72,7 млн. На пятом месте по объему поставок находится Испания с $20,8 млн, затем следуют Польша ($18,3млн), Германия ($11,3 млн), Чили ($10,4 млн), Португалия ($7,7 млн) и Армения ($6,3 млн).

До этого экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко предсказал рост стоимости российского вина из-за исчезновения с рынка дешевых испанских, французских и итальянских аналогов и призвал снижать издержки по доступу на российский рынок бюджетных вин из Европы.

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