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Правительство дополнительно профинансирует строительство судов в России

Кабмин дополнительно выделит более 900 млн рублей на субсидирование строительства судов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство РФ дополнительно направит более 900 млн рублей на программу субсидирования строительства судов взамен тех, что сданы на утилизацию. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кабмина.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен на заседании кабмина 12 октября.

Финансовая поддержка позволит уже до конца 2023 года завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта «Карелия», ожидают в правительстве. Производитель судна — завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Изначально строительство планировалось закончить в 2025 году.

Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию работает с 2017 года. Она подразумевает замену транспортных, рыбопромысловых, служебно-вспомогательных и иных кораблей, которые отслужили свой срок и не соответствуют современным требованиям безопасности.

Программа действует в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности». В 2023 году на программу было выделено 500 млн рублей.

Ранее на Дальнем Востоке прошла церемония имянаречения двух судов для нефтегазового комплекса.

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