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В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества

ЦБ: мошенники стали обещать жертвам вернуть деньги кэшем в приемной Банка России

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Shutterstock

Центробанк сообщил, что мошенники стали использовать новую схему — теперь они обещают жертвам вернуть деньги наличными в приемной Банка России (Центробанка). Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что мошенники угрожают жертвам списанием денег со счета и призывают перевести их на «безопасный» счет в Центробанке, обещая выдать средства наличными в приемной Банка России в Москве.

При этом жертвам заявляют, что за разглашение информации о звонке их якобы ждет уголовная ответственность. Окончательно их убеждает подтверждение записи на личный прием в Банк России с номера 300 — короткого номера Банка России, после чего преступники входят в доверие к собеседникам и заставляют их перевести им деньги.

До этого ЦБ назвал сумму, украденную со счетов россиян во втором квартале.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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