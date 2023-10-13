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Ученые предупредили о рисках инцидентов с судами в Каспийском море

ВНИИ ГОЧС прогнозирует инциденты в Каспийском море из-за снижения уровня воды

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) предупредил о риске инцидентов с судами в Каспийском море на фоне снижения воды в море. Сообщение было размещено сообщении на сайте института.

«Уровни воды продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Республике Дагестан на Среднем Каспии у Махачкалы, где существует вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в южных районах острова Сахалин, на реках продолжатся подъемы уровней воды до полутора метров с выходом воды на пойму, что может привести к затоплению объектов инфраструктуры отдельных населенных пунктов и нижней части города Южно-Сахалинск.

До этого Азербайджан и Россия провели во вторник в Москве консультации по вопросам Каспийского моря.

На консультациях обсуждался широкий спектр вопросов, которые касаются пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была отмечена важность реализации решений, принятых на шестом саммите Прикаспийских государств 29 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее экономист Караваев заявил, что круглогодичная навигация в сторону Каспия и Азова будет способствовать развитию российской промышленности.

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