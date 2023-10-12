Биржевые цены на газ в Европе растут третий день подряд

Фьючерсы на газ на нидерландском TTF на лондонской бирже ICE в моменте превысили $560 за 1 тыс. куб. м, показав рост на 11%. По состоянию на 18:08 мск рост цен продолжился до $592,79 за 1 тыс. куб. м, что на 14,7% выше предыдущего значения. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

9 октября из-за событий на Ближнем Востоке и забастовки работников австралийского СПГ-завода Chevron ноябрьский фьючерс TTF вырос сразу на 12,4%, до $430/тыс. куб. м. 10 октября торги закрылись на отметке $494, 11 октября по состоянию на закрытие торгов цена скорректировалась до $491.

По мнению экспертов, рост цен на газ начался на фоне палестино-израильского конфликта, который вынудил Израиль прекратил добычу газа на месторождении Тамар из-за угроз ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. По оценкам экспертов, это может уменьшить загрузку египетских СПГ-заводов и снизить поставки СПГ в Европу зимой. Кроме того, обострилась ситуация с возможным стартом забастовок на заводах компании Chevron расположенных в Австралии.

Накануне экономист предупредил о последствиях инцидента на газопроводе Balticconnector.

Ранее в Госдуме заявили о возможном повышении тарифов на газ на 5,5%.