В России представили результаты антикоррупционного рейтинга бизнеса

Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) четвертый год подряд получил наивысший класс «AAA+++» в антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2023. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Цель организованного РСПП рейтинга — повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту «Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению».

По мнению экспертов рейтинга, ВТБ использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенс, которые отличает высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов управления регуляторными (комплаенс) рисками. Кроме того, органы управления банка демонстрируют приверженность принципу нетерпимости коррупции во всех ее формах и проявлениях, поддерживая высокий уровень риск-ориентированной культуры при принятии решений и осуществлении надзорных функций.

Аналитики отметили, что в банке обеспечено ежеквартальное рассмотрение отчетов, содержащих информацию о мероприятиях в области противодействия коррупции и управления конфликтом интересов. Для управления конфликтом интересов внедрена многоуровневая система внутреннего контроля, построенная на принципах независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков.

Также эксперты указали, что в ВТБ регулярно осуществляется проведение внутренних аудитов, подтверждающих соответствие деятельности банка положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Кроме того, в банке организуются программы по обучению и повышению осведомленности работников в вопросах противодействия коррупции. Отмечен и высокий уровень зрелости риск-культуры в банке ВТБ, характеризующийся общностью целей, ценностей и этических норм.

Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад рейтинга опубликован на официальном сайте РСПП.