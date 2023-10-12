В Минэнерго предупредили об опасности отмены демпфера для топлива

Минэнерго категорически против отмены демпферного механизма для топливного рынка, поскольку это может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра энергетики Павла Сорокина.

По его словам, демпфер показал себя как эффективный инструмент сдерживания роста цен на АЗС. Одним из приоритетов механизма остается поддержание темпов повышения розничных цен на уровне инфляции.

Сорокин напомнил, что правительство уже приняло необходимые меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности, скорректировало параметры демпфера. Этих мер достаточно для сохранения стабильности, однако мониторинг продолжается, подчеркнул замминистра.

Отмечается, что с конца 2022 года наблюдался рост оптовых цен на бензин, а с начала 2023 года — на АЗС. Правительство не станет усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации демпфера, ранее сказал представитель министерства. Сорокин также пояснил, что законопроект о корректировке демпфера может быть принят до конца ноября, после того как будут определены источники ее финансирования.

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