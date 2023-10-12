Российский холдинг приобрел 10 тыс. зеленых сертификатов на платформе Сбера

Группа компаний «Дело» приобрела 10 тыс. зеленых сертификатов, сообщает пресс-служба Сбера.

Сертификаты выпущены в системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, разработанной Сбером. О сделке стороны сообщили в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Сбер уделяет большое внимание принципам устойчивого развития и стремится предоставить самые удобные и прозрачные ESG-инструменты своим клиентам. Запуск системы сертификации низкоуглеродной энергии — первый шаг к маркетплейсу, на котором будут созданы все условия для быстрого и комфортного проведения сделок с зелеными сертификатами», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Электроэнергию поставит солнечная электростанция «Оренбургская СЭС-5», а получит ее железнодорожный контейнерный оператор Евразии ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в ГК «Дело»). Сертификаты подтверждают производство 10 000 МВт*ч зеленой электроэнергии и компенсацию выбросов парниковых газов в размере более 3 тыс. тонн эквивалента CO2.

«Мы считаем обязанностью бизнеса ответственное отношение к окружающей среде и с 2021 года планомерно реализуем проекты в этом направлении как в железнодорожном сегменте, так и в стивидорной деятельности. Отрадно, что активно развиваются именно отечественные проекты сертификации низкоуглеродной энергии и у нас появился надежный партнер в лице Сбера», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Сертификаты, эмитируемые в системе Сбера, подтверждают создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников.