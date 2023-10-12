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Сбер продолжает работу по открытию филиала в Китае

Сбербанк взаимодействует с Китаем для открытия филиала банка в КНР

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сбербанк продолжает работу по открытию филиала в Китае и обсуждает этот процесс с китайской стороной. Об этом журналистам в кулуарах Российской энергетической недели заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер ведет взаимодействие по этому вопросу с китайской стороной в рамках предусмотренного законодательством процесса», — сказал он.

В Сбере уже подтверждали переговоры с регулятором Китая об открытии филиала в стране и говорили о получении принципиального согласия с китайской стороны. При этом Александр Ведяхин указывал, что российский банк может осуществлять платежи в Китае и при отсутствии филиала, поэтому не считает этот вопрос ключевым в повестке.

В начале сентября заместитель председателя правления Сбербанка России Анатолий Попов рассказал, что Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом и поддерживает как китайские компании, локализованные в РФ, так и российские бизнес-проекты с Китаем.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует в ближайшее время запустить услугу переводов в адрес физических лиц в Китае в рублях.

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