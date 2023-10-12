В ЦБ прокомментировали возврат валютной выручки

Возврат продажи валютной выручки может улучшить ситуацию с ликвидностью и снизит краткосрочную волатильность на рынке, считают в Центробанке РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В регуляторе отмечают, что адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы расчетов внешней торговли.

Требования по обязательной продаже валютной выручки введены в отношении 43 групп компаний. Ключевыми факторами стабильности валютного рынка является внешнеторговый баланс.

До этого экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков заявлял, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара к рублю «в диапазон 95 — 100».

По его мнению, этот эффект вряд ли окажется устойчивым и длительным. Исаков добавил, что участники рынка должны опасаться признаков того, что «правительство предпочитает меры ограничительного характера повышению уровня рублевых ставок».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.