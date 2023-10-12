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Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

«Ведомости»: Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на директора по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрия Колесникова.

Размер комиссии составляет 3% от стоимости покупки.

Как заявил Колесников, речь идет о вознаграждении банка, который осуществляет обработку такого платежа. По его словам, изменение условий оплаты также обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей. Колесников обратил внимание, что в настоящее время у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Клиентам доступны альтернативные способы оплаты, не подразумевающие такое вознаграждение, например, карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard). Они могут выбрать такие способы платежа при оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты, отметил Колесников.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что маркеплейс Wildberries решил урезать процент с выручки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) своих партнеров.

По информации Mash, новые правила начали действовать с 6 октября. Цель нововведения — сократить число пунктов выдачи, которые открыты на индивидуальных предпринимателей.

Ранее российский маркетплейс начал торговать автомобилями.

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