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Власти США обвинили Microsoft в неуплате почти $29 млрд налогов

В США налоговая требует Microsoft выплатить налоги на $28,9 млрд

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Depositphotos

Компания Microsoft получила уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму почти в $29 млрд. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Речь идет о периоде с 2004 по 2013 год. Уведомление от налоговой, которая просит компанию заплатить $28,9 млрд, а также штрафы и проценты, Microsoft получила 26 сентября этого года.

«Мы не согласны с предложенными изменениями и будем решительно оспаривать NOPA через административную апелляционную службу IRS и при необходимости, через судебное разбирательство. Мы не ожидаем окончательного решения этих вопросов в ближайшие 12 месяцев», — заявили в Microsoft.

В компании пояснили, что разногласие с налоговой возникло из-за того, как Microsoft распределяла прибыль за этот период времени между странами и юрисдикциями.

Процесс апелляций займет несколько лет, и если Microsoft не получится прийти к прямому соглашению с IRS, у компании будет возможность оспорить любые нерешенные вопросы через суд.

Ранее стало известно о планах Apple выкупить крупный актив Microsoft.

Ранее сообщалось, что Microsoft перестанет регулярно раздавать бесплатные игры.

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