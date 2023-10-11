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МВФ ожидает роста госдолга РФ выше комфортного уровня

МВФ ожидает рост госдолга РФ в 2023 году выше безопасного уровня в 20% ВВП

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП. Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ

Согласно обновленному прогнозу МВФ, госдолг РФ увеличится до 21,2% ВВП в 2023 году и до 21,8% ВВП в 2024 году. Эксперты фонда также ожидают роста российской экономики на 2,2% в этом году и на 1,1% в следующем. Ранее в июле МВФ прогнозировал подъем ВВП на 1,5% в 2022 году и 1,3% в 2023 году.

При этом российские власти считают безопасным уровень госдолг ниже 20% ВВП. В Минфине заявляли о намерении удерживать его в этих рамках. В то же время госдолг России значительно ниже, чем у других крупных экономик. По прогнозу МВФ, в 2023 году он составит 123,3% ВВП в США и 100% ВВП в Китае к 2027 году.

Недавно МВФ дал оценку внешнему долгу Украины. По данным Международного валютного фонда, в 2023 году объем госдолга Украины превысит 88,1% ВВП — а к 2025 году превысит 100% украинского валового внутреннего продукта.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.

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