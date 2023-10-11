В России спрогнозировали продление льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки в России скорее всего продлят до конца 2024 года из-за президентских выборов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Льготную ипотеку могут и не отменить с 1 июня 2024 года. Возможно, ее продлят. Но в 2025 году ипотеки с господдержкой, кроме специальных программ для отдельных социальных групп, уже не будет с высокой вероятностью», — отметил он.

По словам экономиста, ипотека в России, даже льготная, уже стала малодоступной после повышения ключевой ставки Центробанка РФ сначала до 12% в августе, а затем до 13% в сентябре.

«Сразу же после резкого повышения ключевой ставки в августе на 350 базисных пунктов процентные ставки банков взлетели на 0,5-2 процентных пункта. Некоторые банки еще сохраняют программы льготного кредитования, но это скорее рекламная акция для постоянных клиентов. Процентные ставки банков будут и в дальнейшем будут расти, если ЦБ продолжит повышение ключевой ставки», — сказал Лобода.

Впрочем, если ЦБ повысит в октябре ставку до 14% годовых, на этом уровне рост ипотечных ставок может остановиться.

«Цены на новое жилье продолжат рост, если ипотека с господдержкой после 1 июля 2024 года не будет отменена. Если ее отменят, можно будет ждать роста цен на вторичное жилье, а цены на квартиры в новостройках упадут», — заключил экономист.

Льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году как мера поддержки первичного рынка жилья в условиях пандемии коронавируса. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась с изменением ключевых параметров. Последний раз – до 1 июня 2024 года.

Максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по займу должен быть не менее 20%. По данным финансового маркетплейса «Сравни», сейчас средняя ставка по льготной ипотеке составляет 7,8% годовых.

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