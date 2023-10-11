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Казахстан получил новые возможности после старта прокачки газа в Узбекистан

Казахстан может подавать газ потребителям при прокачке в Узбекистан

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Максим Богодвид/РИА Новости

Казахстан может подавать российский газ собственным потребителям при транзите в Узбекистан, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Он отметил, что комплекс трехсторонних договоренностей позволяет организовать поставки газа казахстанским потребителям по мере необходимости.

«Техническая возможность есть, теперь в зависимости от прогнозного баланса Казахстан примет решение по возможности использования предоставленного объема газа», — подтвердил Саткалиев.

Ранее Узбекистан начал переговоры с корпорацией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа.

Минэнерго Узбекистана отметило, что республика заключила контракт на закупку газа на два года. Объем закупок составит 9 млн куб. м в сутки. Это 2,8 млрд куб. м в год.

Ранее «Газпром» заявил, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки.

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