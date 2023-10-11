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В конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

NBC: в конгрессе США раскритиковали объединение помощи Украине и Израилю

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Jonathan Ernst/Reuters

По информации, полученной от NBC, члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США не проявили энтузиазма по поводу идеи связать военные транши для Украины с поддержкой Израиля. Многие республиканские законодатели отнеслись к этому предложению скептически или даже выразили открытую критику. Они заявили, что сначала следует оказать помощь Израилю, а потом обсуждать возможные выгоды от поддержки Украины.

Представители Республиканской партии, такие как Майкл Берджесс из Техаса, считают, что это два разных вопроса, которые нельзя связывать.

Марджори Тейлор Грин из Джорджии и Брайан Маст из Флориды также согласны с этой точкой зрения. Они категорически отвергли идею объединения финансирования и заявили, что поддерживают помощь Израилю, но не Украине.

По данным телеканала, к подобной инициативе скептически отнеслись даже те республиканцы, которые выступают за оказание помощи обеим странам.

В поддержку этой идеи высказался председатель комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол. Он готов поддержать объединение помощи двум государствам в рамках большего пакета. Он считает, что такой пакет будет решать «различные внешнеполитические цели». В числе дополнительных целей Маккол назвал поддержку Тайваня, а также безопасность южной границы США.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимание будет иметь последствия. При этом украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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