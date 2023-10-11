В Минцифры придумали, как отремонтировать отделения «Почты» в селах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия 50% убытков отделений «Почты России» в поселениях с населением менее 5 тысяч человек, а также для их реконструкции. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Государственной думы по информационной политике во вторник. Об этом информирует «Интерфакс».

Весной «Почта России» предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции, чья годовая выручка составляет не менее 1 миллиарда рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а «Почте России» присвоить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.

«Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же, как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи в населенных пунктах численностью менее 5 тыс. человек обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов», — указал глава ведомства.

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