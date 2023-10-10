В Сбере поддержали новую концепцию расширенной ответственности производителя

Реализация нового закона о расширенной ответственности производителя может кардинально изменить и преобразить отрасль переработки отходов. Об этом в ходе Российского экологического форума (РЭФ) заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, которого цитирует пресс-служба финансовой организации.

Выступая на пленарном заседании «Принцип цикличности: РОП, концессии и инвестиции — реперные точки новой экосистемы» Александр Ведяхин отметил, что Сбер поддерживает реформу обращения с отходами и приветствует вступление в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

«Реализация нового закона в перспективе 5–7 лет может преобразить отрасль. Как у производителей упаковки, так и у компаний, которые перерабатывают отходы, возрастает мотивация делать более экологичную продукцию и рассчитывать на экономическую поддержку от экосбора», — пояснил топ-менеджер компании.

Он рассказал, что еще в 2019 году Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО), нацеленное на изучение лучших мировых практик РОП. На основе международного опыта и был подготовлен новый федеральный закон о РОП, который начнет действовать с 1 января 2024 года.

Его цель — максимальное возвращение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизация неперерабатываемых отходов.

Согласно закону, утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители, а не компании, которые производят товар. Если они не готовы утилизировать ее самостоятельно, им необходимо уплатить экосбор.

Производители, выпускающие упаковку из экологических материалов, будут платить сниженный экосбор.

«К нам в Сбер все чаще обращаются клиенты с проектами переработки различных видов отходов, и их бизнес-модель основывается на РОП. Поэтому мы считаем важным составить прозрачные и понятные формулы расчета для производителей и переработчиков, выработать правила сбора и доведения РОП до переработчиков», — добавил Ведяхин.

Он также подчеркнул, что реализация реформы потребует инвестиций и новых финансовых инструментов. По его словам, Сбер уже предоставил 57 млрд рублей на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 7 российских регионах. До 2025 года в 49 субъектах РФ запланированы подобные проекты на 216 млрд рублей.