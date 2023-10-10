Поставки газа из России в Евросоюз могут сократиться на 65%

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2023 году могут сократиться на 65% по сравнению с 2022 годом и составить 20-25 млрд куб. м. Об этом сообщается в прогнозе Международного энергетического агентства.

По данным МЭА, в 2022, году поставки российского газа в Евросоюз упали более чем вдвое — до 60 млрд куб. м с почти 140 млрд куб. м годом ранее. Учитывая текущие тенденции, агентство прогнозирует дальнейшее падение примерно на 65% в 2023 году.

МЭА исходит из того, что транзитный договор через Украину не будет продлен после 2024 года. С 2025 года поставки из России в ЕС смогут осуществляться только по одной нитке «Турецкого потока» в объеме 15,75 млрд куб. м в год.

За девять месяцев 2023 года экспорт российского трубопроводного газа в Евросоюз упал на 70% и составил 17 млрд куб. м. В третьем квартале наблюдался небольшой рост поставок по «Турецкому потоку».

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