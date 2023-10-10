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Российское предприятие получило патент на изобретение новой экотехнологии

В России будут перерабатывать буровой шлам в грунтобетон

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«РН-Ванкор»

«РН-Ванкор», предприятие нефтегазодобывающего комплекса «Роснефти», получило патент на изобретение новой экотехнологии по переработке бурового шлама в строительный материал грунтобетон на проекте «Восток Ойл», сообщает пресс-служба компании.

Экологи «РН-Ванкор» в лабораторных условиях подобрали оригинальную рецептуру с уникальными компонентами и добавками отечественного производства. Полученный строительный материал — грунтобетон — успешно прошел необходимые испытания, которые подтвердили его высокий экологический эффект.

Экологичность грунтобетона обеспечивается за счет сорбции и нейтрализации бурового шлама в структуре нового строительного материала, благодаря чему шламовые вещества не попадают в окружающую среду.

Грунтобетон используется при рекультивации шламовых амбаров, а также при строительстве дорог, в качестве заменителя природных грунтов и различных рекультивационных материалов.

Патент на технологию «грунтобетон» стал вторым авторским свидетельством, полученным экологами предприятия за инновации в области переработки отходов бурения. В 2020 году «РН-Ванкор» запатентовал рационализаторский проект по переработке отходов бурения в высокоэкологичный строительный материал «техногрунт».

После внедрения технологии с 2020 года на Ванкорском, Сузунском и Тагульском месторождениях в техногенный грунт переработано более 497 тыс. тонн бурового шлама.

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