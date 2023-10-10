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Экономист заявил об искусственном ослаблении рубля

Экономист Зубец: курс рубля удерживается искусственно для снижения дефицита

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Алексей Майшев/РИА Новости

Обострение ситуации на Ближнем Востоке не отразилось на курсе рубля, убежден директор института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Постоянные скачки и нестабильность на финансовом рынке связаны с внешним вмешательством, заявил он телеканалу «360».

«Главная причина того, что курс доллара превысил 100 рублей, а не 90 и не 85, состоит в том, что правительству нужны деньги, – убежден Зубец. – Поэтому курс удерживается искусственно на этом уровне, чтобы снизить дефицит».

Он также призвал не ждать в ближайший год, что рубль укрепится, объяснив это тем, что в бюджете предусмотрены значительные расходы.

Напомним, по прогнозам финансовых аналитиков, курс доллара укрепится максимум до 110 рублей. По данным Мосбиржи на 14.00 доллар стоит 99,6 рубля, евро – 105,5 рубля.

Россиянам финансисты обещают резкое снижение курса доллара к концу осени.

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