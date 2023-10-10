Экономист заявил об искусственном ослаблении рубля

Обострение ситуации на Ближнем Востоке не отразилось на курсе рубля, убежден директор института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Постоянные скачки и нестабильность на финансовом рынке связаны с внешним вмешательством, заявил он телеканалу «360».

«Главная причина того, что курс доллара превысил 100 рублей, а не 90 и не 85, состоит в том, что правительству нужны деньги, – убежден Зубец. – Поэтому курс удерживается искусственно на этом уровне, чтобы снизить дефицит».

Он также призвал не ждать в ближайший год, что рубль укрепится, объяснив это тем, что в бюджете предусмотрены значительные расходы.

Напомним, по прогнозам финансовых аналитиков, курс доллара укрепится максимум до 110 рублей. По данным Мосбиржи на 14.00 доллар стоит 99,6 рубля, евро – 105,5 рубля.

Россиянам финансисты обещают резкое снижение курса доллара к концу осени.