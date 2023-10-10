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Стало известно, на сколько подорожает мебель в России

«Ангстрем»: цены на мебель в России вырастут на 17-20% по итогам 2023 года

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Shutterstock

Себестоимость производства мебели в России вырастет на 17-20% по итогам этого года, что приведет к сопоставимому увеличению цен на нее. Такой прогноз «Газете.Ru» дал исполнительный директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

«Мебельщики, как и представители других отраслей, в своей ценовой политике вынуждены учитывать рост себестоимости. По расчетам «Ангстрем», с начала 2023 года закупочные цены на материалы и фурнитуру для производства мебели уже выросли в среднем на 13%. Поэтому растет себестоимость», — пояснил эксперт.

По его словам, дальше у производителя возникает простая дилемма: либо работать себе в убыток, либо отыграть рост закупочных цен в рознице – хотя бы частично.

«Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2023 год сейчас составляет 6-7%. По нашим представлениям, этот прогноз несколько отстает от реальности. Помимо удорожания комплектующих, потребительские цены «разгоняет» рост тарифов на электро- и теплоэнергию, на оборудование, транспорт, логистику и другие расходы», — отметил Чернушкин.

До этого «Газета.Ru» сообщала о росте производства мебели в Москве.

Ранее стало известно, как ключевая ставка влияет на инфляцию.

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