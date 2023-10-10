В российских кофейнях может ухудшиться кофе

Российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за колебаний курса валют. Об этом РИА Новости рассказал менеджер по продажам компании — импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

По его словам, закупки кофе происходят в долларах, поэтому он может очень сильно повлиять на покупательскую способность.

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты», — пояснил Рыбенко.

Он добавил, что кофе по-прежнему производится и экспортируется из стран Центральной Америки, Африки и Азии, и никаких предпосылок для каких-либо изменений с их стороны не намечается.

До этого сообщалось, что в России за последние девять месяцев на шесть процентов упали продажи кофе на вынос.

Средняя цена кофе на вынос в сентябре составила 188 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.