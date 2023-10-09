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В России снизилось производство крепкого алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: производство коньяка в России упало на 7%

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Shutterstock

С начала 2023 года в России снизилось производство крепкого алкоголя. Наибольшее сокращение зафиксировано в коньячном сегменте — 7%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля за девять месяцев текущего года.

«В целом производство алкогольной продукции в России в январе--сентябре снизилось на 4,2%, до 132,1 млн декалитров (объемная мера в виноделии, по определению равна десяти литрам. — «Газета.Ru»)», — указывается в материале.

С начала текущего года объемы выпуска коньяка снизились на 7%, игристых вин — на 7,2%, водки — на 5%, ликерных вин — на 25%. Единственным сегментом алкогольного рынка, продемонстрировавшим прирост стало производство слабоалкогольных напитков (+17,2%), следует из данных ведомства.

До этого президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявлял, что производство водки в России с начала года до 1 сентября упало на 5% в годовом выражении.

Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя людям до 21 года.

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