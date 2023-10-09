В «Укрэнерго» заявили, что Украина не сможет накопить запасы угля к началу зимы

Член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил в интервью агентству «Укринформ», что Украина не успеет накопить к зиме необходимые 1,8 млн тонн угля.

По его словам, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана.

При этом он отказался привести данные, сколько сейчас Украина накопила угля.

Ранее Украине удалось накопить в газохранилищах нужные для прохождения отопительного сезона 15 млрд кубометров газа, страна превысила данный показатель, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

По его словам, тарифы на газ на территории страны для украинцев будущей зимой сохранятся на прежнем уровне. Чернышов заверил, что повышения стоимости газа не произойдет.

Глава правления заметил, что отопительный сезон планируется провести исключительно за счет собственного газа. НАК «Нафтогаз Украины» намерена уплатить налоги в государственный бюджет на уровне 2,4 млрд долларов США.

До этого «Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.