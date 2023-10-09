Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Укрэнерго» заявили, что Украина не сможет накопить запасы угля к началу зимы

«Укрэнерго»: Украина не сможет накопить плановые запасы угля к началу зимы

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил в интервью агентству «Укринформ», что Украина не успеет накопить к зиме необходимые 1,8 млн тонн угля.

По его словам, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана.

При этом он отказался привести данные, сколько сейчас Украина накопила угля.

Ранее Украине удалось накопить в газохранилищах нужные для прохождения отопительного сезона 15 млрд кубометров газа, страна превысила данный показатель, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

По его словам, тарифы на газ на территории страны для украинцев будущей зимой сохранятся на прежнем уровне. Чернышов заверил, что повышения стоимости газа не произойдет.

Глава правления заметил, что отопительный сезон планируется провести исключительно за счет собственного газа. НАК «Нафтогаз Украины» намерена уплатить налоги в государственный бюджет на уровне 2,4 млрд долларов США.

До этого «Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий