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ОПЕК ожидает устойчивого роста спроса на нефть

ОПЕК: спрос на нефть увеличится к 2028 году до 110,2 млн баррелей в сутки

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

ОПЕК прогнозирует значительный рост мирового спроса на нефть — до 110,2 млн баррелей в сутки к 2028 году и 116 млн баррелей к 2045 году. Об этом говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook.

По прогнозу ОПЕК, к 2028 году спрос вырастет на 10,6 млн баррелей по сравнению с 2022 годом. А к 2045 году ожидается рост на 16,4 млн баррелей относительно уровня 2022 года. Наибольший вклад в рост спроса внесут развивающиеся страны за пределами ОЭСР — плюс 10,1 млн баррелей к 2028 году. В странах ОЭСР ожидается незначительный рост в 500 тыс. баррелей.

К 2045 году спрос вне ОЭСР вырастет на 26 млн баррелей, тогда как в ОЭСР снизится на 9,3 млн. Основными драйверами роста станут автотранспорт, нефтехимия и авиация — плюс 4,6 млн, 4,3 млн и 4,1 млн баррелей соответственно к 2045 году.

На прошлой неделе ОПЕК+ заявила о том, что все страны, входящие в объединение, сохраняют свою приверженность к ограничению добычи нефти, соблюдая летние договоренности.

Ранее нефтяные трейдеры выразили опасения о том, что Израиль нанесет удар по Ирану.

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