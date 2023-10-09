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Минэнерго назвало условие полной отмены запрета на экспорт топлива

Минэнерго: отмена запрета на экспорт топлива возможна после насыщения рынка РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Полная отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из России возможна только при полном насыщении внутреннего рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэнерго Павла Сорокина.

По его словам, решение об отмене ограничений на вывоз бензина и дизтоплива может быть принято, когда рынок будет полностью насыщен этими товарами. Сорокин отметил, что сейчас произошла лишь частичная отмена запрета.

Напомним, с 21 сентября 2023 года в России действовал полный запрет на экспорт бензина и дизеля, введенный для стабилизации внутреннего рынка и борьбы с «серым» экспортом. В начале октября ограничения скорректировали: теперь разрешен вывоз дизтоплива в порты по трубопроводам компаниям, которые поставляют на внутренний рынок минимум 50% произведенного топлива. При этом запрет сохраняется в отношении экспорта бензина и поставок дизеля железнодорожным транспортом.

Ранее Эр-Рияд запланировал обсудить с Вашингтоном увеличение добычи нефти.

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