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В России подешевела арматура

Один из крупнейших производителей арматуры снизил цены после переговоров с ФАС

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Один из крупнейших производителей арматуры в России «Промсорт» снизил цены на продукцию после переговоров с Федеральной антимонопольной службой и профильными ведомствами. Компания также достигла договоренности о поставках необходимых объемов арматуры для государственных строек по фиксированным ценам. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, она пошла на снижение цен на арматуру после совещаний с ФАС и ведомствами. Достигнуто соглашение о поставках продукции для госстроек по спецценам, предложения по которым уже направлены в Минпромторг.

Для повышения прозрачности рынка арматуры для коммерческих строек компания намерена заключать прямые долгосрочные контракты и реализовывать продукцию через биржу.

В компании отмечают, что с начала года из-за роста стоимости сырья и тарифов естественных монополий себестоимость производства арматуры выросла на 50%. Ранее глава ФАС сообщил, что служба следит за экономической обоснованностью цен на арматуру и состоянием конкуренции на этом рынке. Минпромторг также призвал металлургов не повышать необоснованно цены.

Ранее ФАС начала проверку аукциона, на котором стоимость лота взлетела в 1000 раз.

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