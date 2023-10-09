В России выявили самые благополучные регионы

Лидеры рейтинга — северные регионы и столицы — имеют самый высокий уровень зарплат, позволяющий компенсировать высокие цены. Хуже всего с материальным благосостоянием обстоят дела в российских республиках, где низкие доходы населения. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на свое исследование.

Лидерами рейтинга регионов России по уровню материального благополучия населения в 2022 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В то же время аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия и Тыва.

При подготовке рейтинга эксперты учитывали отношение медианных доходов жителей региона к стоимости набора товаров и услуг, объем банковских вкладов на душу населения, долю бедных семей и граждан с высокими доходами.

Как отмечается, в 2022 году в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика благосостояния населения, прежде всего из-за роста доходов граждан. В частности, медианные доходы россиян выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2021 годом итоговый балл вырос у 74 регионов, что говорит об улучшении ситуации, отмечает издание.

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