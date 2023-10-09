Расходы на патриотическое воспитание в России увеличат почти в 10 раз

Проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2024 году власти планируют направить 45,85 млрд руб, в 2022 году на реализацию проекта было заложено почти 5 млрд руб. Это следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета, передает издание РБК.

Более всего из этих средств выделят «Движению первых» — 7 млрд руб. Они пойдут на мероприятия по вовлечению граждан и организаций «в систему патриотического воспитания детей и молодежи», еще 9,58 млрд руб. планируется направить региональным отделениям движения.

На конкурс «Большая перемена» выделят 1,32 млрд, а «Юнармию» — 270 млн, гранты в виде субсидий компаниям, ИП и физлицам на мероприятия, направленные на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию их досуга, составят 2 млрд руб.

Как отмечает издание, в финансирование «Патриотического воспитания» входят также задачи по обеспечению работы советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (почти 20 млрд руб.), обеспечение школ государственными символами России (873,8 млн руб.), поддержание работы мобильных просветительских экспозиций «Россия — моя история» (400 млн руб.), субсидии фонду «История Отечества» (251,1 млн руб.) и другие.

Ранее сообщалось, что в детских садах России могут ввести патриотическое воспитание.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.