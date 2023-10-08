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Сотрудницы Русала стали призерами премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

В Москве вручили премии талантливым женщинам в добывающей отрасли

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пресс-служба Русала

Семь сотрудниц Русала получили награды третьей международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» в четырех номинациях, сообщает пресс-служба компании. Церемония награждения прошла в Общественной палате РФ. Всего в финал премии этого года вышли 120 женщин из 57 компаний.

Как подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом Русала Наталья Альбрехт, для компании очень важно, что от сотрудниц в этом году было подано 34 заявки.

«Это на половину больше, чем в прошлом году, и почти каждая четвертая заявка была отмечена экспертным жюри и вышла в финал. Это говорит о том, что в компании работают яркие и неравнодушные женщины, с серьезными лидерскими качествами и искренним стремлением изменить не только компанию, но и жизнь окружающих к лучшему», — отметила она.

В компании уточнили, что в номинации «Лидер будущего» в финал премии вышли и.о. менеджера отдела развития персонала и организационной культуры КраМЗа Мария Каркавина, менеджер отдела развития и подготовки персонала, организационной культуры ТаАЗа Татьяна Никишова, ведущий инженер СибВАМИ Кристина Хакбердиева, и менеджер пресс-службы ВгАЗа Мария Хомутецкая. В этой категории отмечают специалистов до 35 лет, показавших выдающиеся результаты в работе и продемонстрировавших лидерские качества.

В номинации «Эколог года» финалисткой стала директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева, в номинации «Инноватор года» – начальник службы качества ИркАЗа Наталья Портнова. В свою очередь, руководитель пресс-службы ИркАЗа Екатерина Видасьева вышла в финал премии в номинации «Внутрикомм года».

Победителями в своих номинациях в итоге стали Каркавина, Портнова и Хомутецкая. Решение о победе принималось в два этапа.

Напомним, премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» была учреждена ассоциацией Women in Mining Russia. Ее цель – отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей и являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.

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