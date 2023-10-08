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Мишустин отметил достижения аграриев к профессиональному празднику

Мишустин назвал российский агросектор лидером на мировом рынке

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский аграрный сектор демонстрирует высокие показатели и занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Об этом в телеграмме ко Дню работника сельского хозяйства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, благодаря труду аграриев Россия является аграрной сверхдержавой и экспортирует качественную продукцию в разные страны. Несмотря на внешние вызовы, отрасль продолжает развиваться и наращивать объемы.

«Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности... Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что сейчас активно модернизируются предприятия, внедряются передовые технологии. Особое внимание уделяется вовлечению новых земель в оборот и мелиорации.

Премьер выразил гордость за достижения российских аграриев, которые демонстрируют профессионализм и преданность своему делу. Он поблагодарил их за работу и пожелал успехов.

Недавно Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство направит дополнительно ₽45 миллиардов на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Ранее Путин рассказал о заслугах российских аграриев.

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