Мишустин отметил достижения аграриев к профессиональному празднику

Российский аграрный сектор демонстрирует высокие показатели и занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Об этом в телеграмме ко Дню работника сельского хозяйства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря труду аграриев Россия является аграрной сверхдержавой и экспортирует качественную продукцию в разные страны. Несмотря на внешние вызовы, отрасль продолжает развиваться и наращивать объемы.
«Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности... Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке», — говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что сейчас активно модернизируются предприятия, внедряются передовые технологии. Особое внимание уделяется вовлечению новых земель в оборот и мелиорации.
Премьер выразил гордость за достижения российских аграриев, которые демонстрируют профессионализм и преданность своему делу. Он поблагодарил их за работу и пожелал успехов.
Недавно Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство направит дополнительно ₽45 миллиардов на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Ранее Путин рассказал о заслугах российских аграриев.