«Росгосстрах»: россияне смогут купить страховой полис на время полета в самолете

В ближайшее время страховые компании будут активно предлагать россиянам полисы по подписке — по аналогии с тем, как продается видеоконтент. Такой прогноз «Газете.Ru» дала советник генерального директора СК «Росгосстрах» Катрин Соомре.



«Пришло время крупным игрокам с «традиционными» услугами начать предлагать в том числе подписную модель. Страховые компании понимают, что порой проданная на год и не использованная страховка вызывает чувство сожаления. Клиент думает, что деньги потрачены впустую, и не покупает новый полис. Потом, как назло, происходит страховой случай. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем серьезной трансформации страхового рынка. У людей будет возможность в любой компании купить полис по подписке — на месяц, на неделю, на день и даже на несколько часов. Например, на время полета в самолете», — отметила эксперт.

Первый плюс новой модели — доступность. По словам Соомре, гораздо легче и психологически проще отдать 200, 500 или даже 1 тыс. рублей в месяц, чем сразу три, шесть, десять тысяч за год. Кроме того, страховка приобретается только на нужный период. И клиент не оплачивает то время, когда страховка не требуется, уточнила советник.

«Среди минусов модели — клиент может забыть отключить подписку и заплатить за период, который ему уже не нужен. Кроме того, по нашим наблюдениям, некоторые сервисы могут сделать крайне сложным процесс отключения услуги», — сказала Соомре.

Она дала три совета россиянам, которые захотят оформить страховой полис по подписке.

«Прежде всего нужно удостовериться, что сервис предупреждает заранее о списании денег. Если он этого не делает, лучше поставить в телефон напоминание за один-два дня и подумать, нужно ли оплачивать очередной период. Также стоит заранее посмотреть, насколько легко отключить подписку. Если это непросто, можно задать вопрос в службу поддержки. Или выбрать другой сервис», — объяснила Соомре.

Она также посоветовала посчитать, велика ли переплата за подписку при оплате за месяц. Она может быть дороже годовой подписки, но не должна быть существенной и превышать 5–10% от годового платежа, подытожила эксперт.

По данным отчета компании J'son & Partners Consult, в 2022 году рынок экосистемных подписок вырос на 24% по сравнению с 2021 годом и составил 58,1 млрд рублей. А общее количество подписчиков за прошлый год увеличилось на 36%, до 42,45 млн россиян. Среднее количество подписок на пользователя в России увеличилось с 1,1 в 2021 году до 1,5 в 2023-м. Хотя бы одну такую подписку на март 2023 года имеют 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18–55 лет. В основном подписку оформляют для потребления видеоконтента, музыки, литературы.

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