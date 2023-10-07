В АСВ обеспечат работу страховки по длинным вкладам в случае принятия закона

Агентство по страхованию вкладов выразило готовность обеспечить работу повышенного страхового возмещения по долгосрочным депозитам, если эта инициатива будет принята. Так в АСВ прокомментировали соответствующее предложение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Свою позицию агентство изложило в комментарии для «Газеты.Ru».

«В случае принятия данных инициатив АСВ обеспечит их функционирование в рамках своих полномочий», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

На прошлой неделе Набиуллина предложила повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам, чтобы сделать такие вложения более привлекательными для россиян. Длинными считаются вклады на срок от одного года. Сейчас при отзыве у банка лицензии вкладчик получает полную сумму депозита, но не более 1,4 млн рублей.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков поддержал предложение Набиуллиной и отметил, что повышение страховки по длинным вкладам постепенно увеличит спрос россиян на них. Это будет происходить по мере корректировки банками своей продуктовой линейки и повышения предсказуемости ситуации в экономике, уточнил банкир.

При отзыве лицензии банку назначают временную администрацию и начинают процедуру ликвидации или банкротства. За эту процедуру отвечает АСВ. Если сумма вкладов и счетов вкладчика в банке не превышает 1,4 млн рублей, и банк является участником программы страхования вкладов, алгоритм действий достаточно прост. Всё, что нужно сделать вкладчику, — это прийти с паспортом в выбранный агентством банк и там заполнить заявление о получении страховки. АСВ начинает выплаты, как правило, через 14 дней с момента отзыва лицензии.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о повышении ставок по вкладам в России.