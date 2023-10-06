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Американское агентство расследует приобретение Twiiter Маском

Reuters: комиссия США по ценным бумагам расследует покупку Twitter Маском

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) запустила расследование покупки компании Twitter американским бизнесменом Илоном Маском за $44 млрд. Об этом пишет Reuters.

В комиссии заявили, что Маск был вызван в суд для дачи показаний еще в мае 2023 года, после чего он согласился явиться в Сан-Франциско 15 сентября. Однако 13 сентября бизнесмен отказался от дачи показаний 15 сентября или в октябре-ноябре, выдвинув возражения, которые в SEC назвали «ложными».

До этого сообщалось, что на фоне расследования Маск призвал проверить госагентства США на предмет злоупотребления полномочиями.

По словам Маска, также необходимо создать «комиссию по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды».

При этом в 2023 году Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США по списку Forbes.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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