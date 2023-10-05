Крупному бизнесу стало удобнее работать в мобильном приложении

Альфа-Банк выпустил обновленную версию приложения для компаний Альфа-Бизнес, сообщает пресс-служба. В новой версии появился функционал, который позволяет работать сразу с группой компаний. Он уже доступен части клиентов.

Как рассказал руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков, продвинутый цифровой банковский сервис сегодня является обязательным атрибутом успешного взаимодействия клиента с банком.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время в мобильном приложении будет запущен уникальный режим для топ-менеджеров компаний

Отмечается, что новый функционал позволяет пользователям создавать группы для решения задач, а также отслеживать движение средств сразу по нескольким юридическим лицам. Кроме того, клиенты могут вносить изменения в свои группы компаний, получать сводную информацию по счетам на одном экране, осуществлять платежи от имени всех компаний группы.

Также пользователям доступен новый раздел «Счета» с агрегированной информацией по всем счетам компаний группы. При этом в разделе есть система фильтрации по организациям и типам счетов, а также валюте и условиям.