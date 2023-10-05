Россияне стали чаще летать в Южную Корею

В сентябре этого года доля бронирований авиабилетов из России в Южную Корею выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».

«Средний чек бронирований авиабилетов в этом сентябре составил 68 500 рублей туда-обратно. За последние 30 дней самостоятельные туристы бронировали туда авиабилеты почти так же часто, как и в Египет», — уточнили специалисты.

Прямых рейсов между Россией и Южной Кореей нет. В Сеул можно добраться с пересадкой в других странах.

«Например, в октябре в столицу Южной Кореи можно улететь через Китай за 46 500 рублей туда-обратно. Россиянам в Корею не нужна виза, но необходимо оформить разрешение на безвизовый въезд в страну К-ЕТА», — отметили в пресс-службе сервиса.

«Авиасейлс» в конце сентября 2023 года проанализировал, как изменился спрос на перелеты в Южную Корею, которая открылась для российских туристов в прошлом году.

С 1 апреля 2022 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Республикой Корея и Россией, в том числе страну можно посетить и с целью туризма. Таким образом, россияне, у которых есть обычный загранпаспорт, могут въезжать в Южную Корею без виз на срок не более 60 дней, если они не собираются работать.

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