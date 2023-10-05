Россиянам объяснили, почему в этом году не стоит хранить деньги дома

Самый неэффективный способ сберегать в 2023 году – хранить деньги под подушкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин. Он назвал три способа вложений, на которые стоит обратить внимание.

«В августе 2023 года официальная инфляция в России составила 5,15%. При этом реальная инфляция в некоторых категориях доходит до 20% и выше. Поэтому деньги, которые человек держит в наличных у себя дома, обесцениваются с огромной скоростью. Хранить деньги таким образом стоит лишь в том случае, если они понадобятся в течение ближайшего месяца. В остальных случаях лучше использовать финансовые инструменты для сбережений», — пояснил Родин.

По его словам, эффективность финансовых инструментов всегда зависит от конкретной ситуации.

«К примеру, сейчас популярность набирают депозиты. Ставки по ним выросли до 13% годовых. При этом риски минимальные. Но и тут есть свои минусы. Самый большой — это невозможность досрочного снятия средств. Если человек открыл вклад на год, но снял с него деньги через 364 дня, все накопленные проценты сгорают, и он не получает ничего», — отметил эксперт.

Он уточнил, что есть вклады с возможностью частичного снятия денег, но ставка по таким депозитам, как правило, сильно ниже. Второй минус вкладов — это минимальная сумма. Чем выше ставка депозита, тем больше должна быть минимальная сумма вложений, сказал Родин. Третий минус — ограниченный срок инвестирования.

«Сейчас вклад можно открыть максимум на три года. Через три года можно перезаключить договор, но ставка может оказаться уже намного ниже», — добавил эксперт.

По мнению Родина, альтернативой банковскому депозиту могут стать государственные облигации (ОФЗ). Их выпускает Министерство финансов, а гарантом по ним является сама Российская Федерация. Чтобы получить самую высокую доходность в банке, нужно положить определенную сумму на определенный срок. В свою очередь каждая ОФЗ стоит около 1000 рублей, можно выбрать разный срок вложений. К тому же можно продать облигации в любой момент, и все накопленные проценты останутся у вас, а не сгорят.

«С точки зрения финансовой грамотности нужно разделять инструменты сбережений и инструменты инвестиций. Фондовый рынок не гарантирует прибыль. Чем выше доходность у финансового продукта, тем выше и риски. Можно не только не заработать, но и потерять все вложенные средства. Правда, это мало кого останавливает», — сказал Родин.

По его словам, российский рынок акций с начала года вырос на 44%. Это очень сильный рост, почти не подкрепленный фундаментальными факторами, уточнил эксперт.

«Сейчас очень высокие риски замедления экономики или даже наступления кризиса. Из-за экономических проблем российский рынок в течение года может упасть на 15–20%. Поэтому если инвестировать в акции, делать это нужно на длительный горизонт, от пяти лет, иначе есть риск потерять часть своего капитала», — сказал Родин.

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