Позиции в меню в ресторанах KFC и «Ростикс» подорожали

Сетевые рестораны быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на все позиции в меню своих ресторанов. Об этом сообщает Telegram Mash.

С 5 октября стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино, пиво и комбо-обедов увеличится на 10%, а где-то и на все 12,5%.

Теперь «боксмастер» с сыром стоит 359 рублей, большой набор куриных наггетсов — 229, «баскет дуэт» — 494, а крылья в зависимости от объема упаковки — 159, 239 и 324 рублей.

Кроме того, сотрудники ресторанов заявили, что после повышения цен на курицу периодически стали возникать проблемы с поставками этого продукта. Поэтому KFC и «Ростикс» приобретают мясо птицы в большом количестве и хранят в морозилке.

Однако из-за того, что таким образом курица может легко потерять свои питательные свойства, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен. Если они не смогут назвать обоснованные причины, позиции в меню ресторанов быстрого питания подешевеют.

Накануне стало известно, что некоторые позиции меню во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% из-за новых правил, введенных Налоговой службой. С 1 октября бургеры и сэндвичи больше не относятся к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом по сниженной ставке в 10%, как это было раньше. Теперь ставка на эти изделия составляет 20%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» может открыть рестораны в китайском Хэйхэ.