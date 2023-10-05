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На открытии торгов курс евро превысил 105 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 8 сентября

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На открытии торгов Мосбиржи курс евро впервые превысил 105 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Отмечается, что курс евро превысил 105 рублей впервые с 8 сентября. По состоянию на 6:59 мск за евро давали 105,44 рубля. Рост составил 0,65%.

В 7:09 мск курс евро составлял 105,01 рублей. В это же время курс доллара составил 99,61 рубля, курс юаня — 13,63 рубля.

До этого зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко объяснил, что рубль падает из-за ненужных России рупий.

По его словам, на новое ослабление рубля повлияли дисбаланс между экспортом и импортом, высокий внутренний спрос на доллар и евро, а также проблема с «дружественными валютами», которые России не очень нужны.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган также говорил, что рубль слабеет в связи с тем, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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