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Трамп не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes

Трамп вылетел из списка 400 богатейших миллиардеров США по версии Forbes

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Бывший президент США, предприниматель Дональд Трамп вновь не попал в список 400 богатейших американских миллиардеров по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания, бизнесмен не появляется в «золотом» списке уже второй раз на протяжении последних трех лет. В сравнении с 2022 годом капитал Трампа сократился на $600 млн и составил $2,6 млрд. До попадания в перечень ему не хватило $300 млн.

Одним из главных бизнес-провалов бывшего главы государства журнал считает социальную сеть Truth Social, которая так и не прижилась у американцев. Кроме того, состояние предпринимателя снизилось из-за падения стоимости коммерческой недвижимости, принадлежащей ему, примерно на $170 млн, говорится в статье.

Трамп ежегодно входил в список 400 богатейших американских миллиардеров с 1996 по 2021 год.

В октябре основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в очередной раз возглавил ТОП-400 богатейших граждан США, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России в 2023 году.

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