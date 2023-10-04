Сбербанк предложил новый способ инвестиций

Клиенты Сбербанка теперь могут приобрести бриллианты непосредственно в офисах банка. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Как сообщается, первые покупатели уже купили драгоценные камни, чтобы изготовить из них ювелирные украшения для себя. Помимо этого, бриллианты рассматриваются как перспективное направление для инвестиций, аналогично вложениям в золото. Отмечается, что ценообразование в драгоценных камнях сложнее, чем в золоте, так как учитываются размер, форма, цвет и качество каждого уникального камня.

«Недавно в Госдуму был внесен законопроект о бессрочной отмене НДС при покупке физлицами бриллиантов в банках. Минфин РФ поддержал эту инициативу. Уверен, отмена налога на добавленную стоимость повысит интерес к этому продукту со стороны наших клиентов,» — уточил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Накануне ЦБ назвали срок получения доходов при вложениях в золото.

Ранее стало известно, что в России увеличился объем торгов на бирже.