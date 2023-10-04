Россиянам предрекли улучшение жилищных условий через 10 лет

Обеспеченность россиян жильем в перспективе 10 лет может вырасти на 43% — до 40 кв. м на человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса.

По его словам, такого результата можно добиться за счет развития индивидуального жилищного строительства, рынка аренды и цифровизации отрасли. Сейчас этот показатель составляет 28 кв. м на человека.

Ниденс отметил, что только за 8 месяцев 2023 года на ИЖС было выдано в два раза больше кредитов, чем за весь 2022 год — 60 тысяч на сумму 255 млрд рублей. Чтобы поддержать этот сегмент, он предложил распространить на него механизм эскроу-счетов.

Кроме того, по словам Ниденса, развитие рынка арендного жилья также позволит увеличить обеспеченность россиян «квадратами». Еще один важный фактор — цифровизация услуг в строительной сфере.

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