Российский ретейлер продолжает расширять сотрудничество с малым бизнесом

На полках торговых сетей X5 Group, в которую входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», только в этом году появились товары от практически 700 компаний – представителей малого бизнеса, заявила в рамках второй федеральной конференции партнеров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку!» президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Основной темой конференции, в которой приняли участие предприниматели из числа малого бизнеса, представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества, стало взаимодействие фермеров и субъектов МСП с федеральным ритейлом, а также текущие результаты и перспективы совместной работы в этом направлении. В настоящий момент X5 Group взаимодействует с 3,6 тысячами предприятий малого бизнеса, а их доля составляет 54% от общего числа контрагентов X5.

«С начала года мы увеличили число предприятий малого бизнеса, представленных на полках наших торговых сетей на 683 компании, из которых 296 относятся к микропредприятиям и 387 – к малым. Мы сохраняем фокус на работе с малым бизнесом и уверены в потенциале и перспективах такого взаимодействия для всех сторон», — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Также на конференции Х5 представила текущие результаты проекта агрологистического оператора, который заключается в сборе объемов продукции от разных фермеров под заказ. Оператор берет на себя всю подготовку, фасовку, хранение и поставку в торговую сеть. Так, в настоящий момент проект успешно реализуется в Липецкой области. На сегодняшний день общий объем оборота фермерской продукции посредством агрологистического оператора составил более 2,2 тысяч тонн.

По словам Лобачевой, положительную динамику показывают и «Фермерские островки» - совместный проект X5 и Корпорации МСП, в рамках которого продукция локальных производителей размещается в отдельных зонах формата shop-in-shop С начала года X5 открыла в своих магазинах 20 таких «островков» в 13 регионах, и сейчас их число превышает 40 объектов.

Затронули спикеры и вопросы государственной поддержки фермерских хозяйств.

«На сегодняшний день, на повестке дня стоит вопрос о мерах поддержки таких проектов. В июне этого года сенаторами и депутатами был подготовлен и внесен в Государственную Думу законопроект, который определяет понятие фермерской продукции и позволит использовать меры государственной поддержки, предусмотренные в федеральном бюджете для развития агропромышленного комплекса, в том числе, для создания инфраструктуры сбыта фермерской продукции», - отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.

Делегация спикеров во главе с заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко также посетила фермерскую ярмарку и ознакомилась с продукцией фермеров из разных уголков страны. В обходе ярмарки Х5 приняли участие президент X5 Group Екатерина Лобачева, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных, руководитель Департамента торговли города Москвы Алексей Немерюк и другие.