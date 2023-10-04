Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гамбургеры в России подорожали

«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС на них до 20%

close
100%
Depositphotos

Гамбургеры в некоторых российских ресторанах быстрого питания подорожали после повышения НДС на них до 20% с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты.

Как сообщается, рост цен объясняется увеличением ставки налога на добавленную стоимость, однако в сети «Вкусно — и точка» подчеркнули, что не собираются менять объемы продукции или уровень качества. Стоимость чикенбургера и гамбургера в заведениях возросла на 3-7 рублей, уточняет издание.

В то же время в «Бургер Кинг» чизбургер и гамбургер подешевели, остальные позиции не изменили своей стоимости. Не изменились цены на бургеры и в ресторанах KFC и Rostic's, пишет РИА.

По данным аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2023 года средний чек на фастфуд увеличился на 10%, до 439 руб. Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 руб.

Ранее Россияне выбрали фастфуд вместо ресторанов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий