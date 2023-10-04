Гамбургеры в России подорожали

Гамбургеры в некоторых российских ресторанах быстрого питания подорожали после повышения НДС на них до 20% с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты.

Как сообщается, рост цен объясняется увеличением ставки налога на добавленную стоимость, однако в сети «Вкусно — и точка» подчеркнули, что не собираются менять объемы продукции или уровень качества. Стоимость чикенбургера и гамбургера в заведениях возросла на 3-7 рублей, уточняет издание.

В то же время в «Бургер Кинг» чизбургер и гамбургер подешевели, остальные позиции не изменили своей стоимости. Не изменились цены на бургеры и в ресторанах KFC и Rostic's, пишет РИА.

По данным аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2023 года средний чек на фастфуд увеличился на 10%, до 439 руб. Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 руб.

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